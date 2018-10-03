В Башкирии врачи лечили детей с диабетом просроченными лекарствами

Министерство здравоохранения Башкирии проверит информации о том, что в Республиканской детской клинической больнице в Уфе дети с сахарным диабетом получают инсулин с истекшим сроком годности, сообщается на сайте ведомства.

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Ранее несколько матерей маленьких пациентов больницы рассказали порталу ProUfu.ru, что врачи медучреждения сознательно выдали их инсулинозависимым детям просроченные на несколько месяцев лекарства и стерли на упаковке информацию о сроке годности. По словам родителей, они не единственные, кто получил в больнице старый инсулин, но сообщать об этом другие пациенты почему-то боятся.

В начале октября стало известно о нехватке медицинских препаратов в российских больницах. Многие врачи пожаловались, что не могут выписать льготные медикаменты, потому что их нет в аптеке. Сотрудники некоторых медучреждений признались, что начальство вынуждает их выписывать только конкретные лекарства. Отмечается, что 38,8 процента врачей оценили доступность льготных лекарственных препаратов для населения как низкую.

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