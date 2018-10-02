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Россиянам стали недоступны лекарства

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Большинство российских врачей, принявших участие в исследовании Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявили о нехватке медицинских препаратов в больницах, сообщает «Интерфакс».

Более 70 процентов опрошенных рассказали об отсутствии в 2018 году нужных лекарственных средств в государственных больницах. 21,3 процента респондентов сообщили о недостаточном количестве обезболивающих для пациентов онкологических отделений.

О случаях, когда пациентам не выписывали льготный рецепт из-за отсутствия необходимого лекарства в аптеках, сообщили 68 процентов сотрудников медицинских учреждений. В некоторых медорганизациях, по словам опрошенных, начальство вынуждает врачей выписывать только конкретные препараты. Около 38,8 процента врачей считают доступность льготных лекарственных препаратов для населения низкой.

Около трех тысяч медицинских работников приняли участие в исследовании, из них — 2,6 тысячи врачей-специалистов. Опрос проходил на базе мобильного приложения «Справочник врача», в котором зарегистрированы более 400 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.

В сентябре Минпромторг предложил перестать закупать для российских медицинских учреждений зарубежную медтехнику. В список запрещенных изделий попали оториноскопы, тонометры измерения внутриглазного давления, функциональные медицинские кровати и аппараты искусственной вентиляции легких.

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