Денег на лекарства стало хватать почти у половины россиян

У 49 процентов россиян в 2018 году стало хватать средств на покупку лекарств, сообщают в исследовательском холдинге «Ромир» во вторник, 3 июля.

В 2017-м году не экономить на здоровье могли себе позволить только 35 процентов респондентов.

«С учетом того, что стоимость медикаментов не снижалась, результаты опроса могут прямо указывать на общий рост благосостояния», — отмечают исследователи.

С 32 до 30 процентов сократилась доля россиян, которые стараются реже заходить в аптеки, чтобы сэкономить.

Дешевые аналоги импортных препаратов ради сокращения трат покупает почти каждый пятый россиянин (18 процентов). Это практически не изменялся с 2015 года.

В исследовании участвовали 1800 совершеннолетних жителей России из всех федеральных округов и типов населенных пунктов.

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