Российская медицина проиграла китайской и индийской

Почти треть бюджета на здравоохранение России тратится неэффективно: страна опережает Индию и Китай по расходам на медицину, но отстает от них по показателям эффективности этих трат. К таким выводам пришли эксперты Boston Consulting group, сообщает «Коммерсантъ».

Материалы по теме «Врачи просто не знают и боятся» Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками

Исследователи отметили, что расходы сфокусированы на поддержании работы стационаров, в то время как раннее выявление болезней, диагностика, реабилитация и паллиативная помощь остаются неразвитыми. Кроме того, врачи испытывают большую нагрузку: 41 процент персонала работает более 60 часов в неделю, а 50 процентов жалуются на рост объема работы, не связанной с лечением. В итоге половина пациентов жалуется на очереди, каждый четвертый — на недостаток лекарств и оборудования и каждый третий — на необходимость оплачивать формально бесплатные услуги.

В результате по числу больных туберкулезом Россия уступает только Индии, в то время как продолжительность жизни в Китае выше на 6-10 лет. Также эксперты отметили, что расходы на здравоохранение в России ниже, чем в развитых странах: 3,5 процента ВВП по сравнению с 7,2 процентов ВВП в странах Евросоюза.

В марте этого года президент Владимир Путин признал неэффективность здравоохранения в России. В послании к Федеральному собранию глава государства высказался о необходимости повышения стандартов и заметил безразличие правительства к здоровью россиян, которые остались без медпомощи в поселках и деревнях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!