Россиянам перестало хватать денег на взятки врачам

Доля россиян, дающих взятки врачам, резко сократилась за последние три года. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики «Потребление медицинских услуг и лекарств в период экономического спада», опубликованном во вторник, 26 сентября.

По данным Института социальной политики ВШЭ, «распространенность неформальных платежей» снизилась в период «неблагоприятных изменений в экономике». Если в 2013 году взятки в стационарах давали 71,5 процента россиян, то в 2016 году их число сократилось до 48,5 процента.

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«В ситуациях, когда обязанность заплатить не закреплена законодательно, пациенты, ощутившие снижение доходов, с меньшей готовностью благодарили врачей за пройденное лечение», — отмечается в исследовании.

Указывается, что в период экономического спада 2014-2016 годов, который сопровождался падением реальных доходов населения на 13 процентов, семьи России стали существенно экономить не только на взятках, но и на медицинских услугах в целом. В частности, за этот период времени от лечения в платных клиниках отказались 17,3 процента россиян, а еще 42,8 процента снизили свои расходы. Наименее «просевшей» отраслью медицины стала стоматология.

Экономия на лекарствах как товарах первой необходимости не так масштабна, пишут исследователи, но тем не менее 2,5 процента россиян полностью прекратили покупать их во время кризиса, а 35,2 процента граждан стали тратить гораздо меньше.

Отмечается, что в основу исследования легли данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ за 2007-2016 годы.