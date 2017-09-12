Благосостояние россиян оценили по щам

Россияне стали более обеспеченными, если измерять уровень их жизни продуктами для щей. Об этом пишут эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в докладе «Комментарии о государстве и бизнесе», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сложившиеся среднедушевые денежные доходы таковы, что на них можно купить больше продуктов для традиционного блюда (картофель, капуста, морковь, лук и свинина), чем в 2014 году, говорится в материалах.

«Повысившаяся покупательная способность населения по набору продуктов для щей — это большой прогресс по сравнению с январем-июлем 2015 года», — указывают эксперты. Тогда Росстат отмечал рост покупательной способности доходов только по картофелю и соли (по сравнению с январем-июлем 2014 года). «Все-таки щи гораздо лучше просто картошки с солью», — констатировали эксперты ВШЭ.

Однако по остальным продуктам питания дело обстоит не так хорошо, как с набором для щей. В январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (начало нового экономического кризиса) покупательная способность доходов россиян по рыбе и маргарину снизилась на 23-24 процента, по подсолнечному маслу — на 19 процентов, рису и крупам — на 15-17 процентов, говядине, молоку, вермишели — на 9-10 процентов, курам и яйцам — на 3 процента.

За семь месяцев с начала года прирост номинальной среднемесячной начисленной зарплаты россиян составил 7,5 процента по отношению к соответствующему периоду прошлого года. «Рост реальных размеров заработных плат и пенсий, однако, не привел к соответствующему увеличению реальных располагаемых денежных доходов населения», — обратили внимание аналитики. В январе-июле 2017 года они снизились на 1,4 процента.

По данным ВШЭ, с октября 2014 года по май 2017-го реальные доходы россиян упали на 19,2 процента. Благосостояние граждан снижалось на протяжении 31 месяца.

Россияне достигнут европейского уровня жизни в течение ближайших 15 лет при росте экономики на 4,5 процента в год, считают в Международном валютном фонде.