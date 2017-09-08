В МВФ допустили достижение россиянами европейского уровня жизни в течение 15 лет

Россияне достигнут европейского уровня жизни в течение ближайших 15 лет при росте экономики на 4,5 процента в год. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон, сообщает Rambler News Service.

При этом ежегодный темп прироста российского ВВП должен опережать европейский на 1,5 процента, отметил он.

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МВФ ожидает, что в 2017 году экономика России вырастет на 1,4 процента, в 2018-м — на 1,5 процента. Глобальный ВВП в нынешнем году увеличится на 3,5 процента и на 3,6 процента — в будущем, экономика Евросоюза — на 1,9 и 1,7 процента соответственно.

По мнению главы совета ЦСР, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, к 2035 году с помощью реформ можно будет удвоить ВВП России. Без изменений ВВП даже в самые успешные годы будет расти не более чем на 2,5 процента и к 2035 году увеличится всего на 50 процентов по сравнению с 2016 годом, полагает эксперт.

31 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин представил улучшенный прогноз роста экономики, согласно которому в 2017-2018 годах ВВП России увеличится на 2,1 процента (вместо 2 процентов в предыдущем сценарии), в 2019 году — на 2,2 процента, в 2020-м — до 2,3 процента.

Ранее в ведомстве полагали, что экономика в 2018-2020 годах будет расти ежегодно на 1,5 процента.