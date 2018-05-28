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Саратовских диабетиков признали «иностранным агентом» и оштрафовали

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Фрунзенский районный суд Саратова признал «иностранным агентом» и оштрафовал на 300 тысяч рублей региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом (СРООИБСД), сообщают «Свободные новости».

Суд признал организацию виновной в нарушении части 1 статьи 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции "иностранного агента"»).

Издание пишет, что, согласно результатам политологической экспертизы, инвалиды-диабетики проводили митинги и акции, то есть занимались политической деятельностью. При этом организацию финансировали в том числе три иностранные фармацевтические компании: немецкая «Джонсон и Джонсон», датская «Ново Нордикс» и швейцарская «Эли лили Восток С. А.».

Большая часть исследования состоит из реплик чиновников и депутатов, критикующих «прикормленные западными фармкомпаниями» пациентские объединения. Отдельное внимание уделено комментарию бывшей главы СРООИБСД Екатерины Рогаткиной о низком качестве отечественного инсулина и о том, что бывшая министр здравоохранения области Лариса Твердохлеб могла быть замешана в коррупционной схеме.

По мнению авторов экспертизы, подобными заявлениями общественники оказывают давление на чиновников, «приводят к подрыву авторитета органов государственной власти и росту социального напряжения».

Дело против организации инвалидов было заведено после того, как на нее пожаловался студент Никита Смирнов, возглавлявший штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. Ему не понравилось, что СРООИБСД финансируют западные компании. Позднее он отозвал свою жалобу, но прокуратура не закрыла дело.

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