Поддержавших дальнобойщиков рабочих объявили иностранными агентами

Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о признании иностранным агентом межрегионального профессионального союза «Рабочая ассоциация», поддержавшего выступивших против системы «Платон» дальнобойщиков. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Государственные обвинители указали на то, что организация дважды получала финансирование из-за рубежа и вела политическую деятельность, в частности, поддержав статьями бастующих против взимания платы за проезд по федеральным трассам. Суд также постановил ликвидировать организацию.

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Председатель профсоюза Алексей Этманов заявил каналу «Санкт-Петербург», что они «выигрывают и продолжают работу по защите трудящихся».

Организация была зарегистрирована летом 2006 года представителями профсоюзов заводов Ford во Всеволожске в Ленинградской области и «АвтоВАЗа» в Самарской области. Она получила известность в 2007 году после забастовок рабочих на заводе, когда занималась защитой их прав.

Ранее Минюст признал иностранными агентами общественную некоммерческую организацию «Объединение перевозчиков России», которая организовывала выступления против тарифа «Платон», транспортного налога и отсутствия обоснования расчетов размера акциза на топливо.

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