Минюст признал российских дальнобойщиков иностранными агентами

Министерство юстиции с 1 декабря внесло в реестр иностранных агентов общественную некоммерческую организацию «Объединение перевозчиков России». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки.

Председатель объединения Андрей Бажутин заявил «Интерфаксу», что оно не получает зарубежного финансирования, поэтому причины включения в реестр непонятны. «У нас была проверка. Из Минюста сегодня мне отзвонились и сообщили, что они направили нам материалы проверки. Мы материалы представили три дня назад, и за что это было произведено, мы так и не поняли, потому что никаких связей с иностранцами у нас нет вообще», — сказал он.

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Как говорится на сайте объединения, оно «возникло в ходе борьбы за права грузоперевозчиков, которая началась после введения системы "Платон" 15 ноября 2015 года», для координации усилий наемных водителей и предпринимателей в транспортной сфере в разных регионах страны.

Ранее в сентябре в Минтрансе рассказали о перспективах повышения тарифа «Платон». По словам главы ведомства Максима Соколова, плата за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам может быть проиндексирована на инфляцию в 2018 году.

В марте дальнобойщики начали всероссийскую забастовку против системы «Платон», транспортного налога и отсутствия обоснования расчетов размера акциза на топливо.

«Платон» заработал в ноябре 2015 года в тестовом режиме. После первых забастовок дальнобойщиков правительство не отменило систему, но согласилось временно не повышать тарифы.