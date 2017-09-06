В Минтрансе рассказали о перспективах повышения тарифа «Платона»

Тариф в системе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам «Платон» может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году. Об этом в среду, 6 августа, в ходе ВЭФ-2017 рассказал министр транспорта России Максим Соколов, передает ТАСС.

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«Если и будет [повышение], хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопрос следующего 2018 года», — приводит агентство слова чиновника.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

«Платон» заработал в ноябре 2015-го в тестовом режиме, а с 15 апреля прошлого года регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных автомобилей. Собранные средства поступают в федеральный дорожный фонд, финансирующий в том числе региональные проекты по ремонту и строительству трасс.