Минтранс предложил давать скидки в системе «Платон» трудолюбивым дальнобойщикам

Министерство транспорта предлагает установить скидки для дальнобойщиков, которые платят за проезд по федеральным трассам в системе «Платон», в зависимости от пробега большегрузов. Об этом заявил первый замминистра транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС.

По мнению чиновников министерства, предоставлять дисконт нужно владельцам фур, проезжающим в год как минимум 60-95 тысяч километров по федеральным дорогам. Дитрих пояснил, что вопрос скидок за пробег находится в стадии обсуждения и окончательно не утвержден.

С середины апреля 2017 года тариф за проезд по федеральным дорогам для большегрузов увеличится на четверть, до 1,91 рубля за километр вместо изначально планировавшихся 3,06 рубля.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пофильным ведомствам разработать скидки для дальнобойщиков в зависимости от пробега автомобиля, руководствуясь принципом «чем больше ездишь, тем меньше платишь».

27 марта 2017 года было объявлено о начале бессрочной забастовки против системы «Платон» и повышения тарифов на проезд грузовиков по федеральным трассам. Организаторы акции заявляли, что на их стороне около 80 процентов российских перевозчиков. Однако позже были озвучены другие данные — поддерживающих стачку оказалось около одного процента.

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В середине марта дальнобойщики из движения «12 тонн», объединяющего более 450 водителей, направили открытое обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет (СК) с жалобами на угрозы со стороны их коллег, которые готовились к забастовке.

«Платон» заработал в ноябре 2015-го в тестовом режиме, а с 15 апреля прошлого года регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных автомобилей. Собранные средства поступают в федеральный дорожный фонд, финансирующий в том числе региональные проекты по ремонту и строительству трасс.