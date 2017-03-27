Дальнобойщики начали всероссийскую стачку против «Платона»

Российские дальнобойщики начали в понедельник, 27 марта, бессрочную всероссийскую забастовку против системы «Платон». Об этом сообщается на сайте Объединения перевозчиков России (ОПР).

В акции принимают участие водители ОПР, представители Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов (МПВП), а также члены различных региональных союзов и ассоциаций.

Среди заявленных целей забастовки, в частности, отмена системы «Платон», ликвидация транспортного налога, предоставление перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо, настройка режима труда и отдыха водителей под реалии России, а также отставка правительства.

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Как сообщили организаторы стачки телеканалу «360», они рассчитывают на поддержку от 10 до 20 тысяч водителей по всей стране. Протестующие намерены остановить грузопотоки, в том числе товаров народного потребления.

Сообщается, что акция началась в Петербурге, Приморье, Татарстане и в других регионах.

Как заявил журналист «Эха Москвы» Алексей Веснин в своем Twitter, уже начались задержания участников и лидеров забастовки. В частности, организатору протеста в Петербурге грозит до 15 суток ареста.

Массовые акции против системы «Платон» проходили в декабре 2015-го — водители из многих регионов поехали в Москву, намереваясь заблокировать движение на МКАД. Полиция остановила часть колонн на подъезде, тем не менее протесты вызвали временное смягчение тарифной политики.

С 15 апреля 2017 года тариф планировалось повысить в два раза — до трех рублей за километр. 24 марта премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение увеличить стоимость проезда для большегрузов на четверть. Таким образом, сейчас стоимость составляет 1,91 рубля за километр.

Система «Платон» начала работать в ноябре 2015 года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».

