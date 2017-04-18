Эксперт предрек экономию средств при объединении «Платона» с ГЛОНАСС

Член Экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин считает, что идея объединения систем «Платон» и ЭРА-ГЛОНАСС целесообразна. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 18 апреля.

По словам Ионина, обе эти системы являются собственностью государства. «Поэтому их интеграция позволит избежать дублирования расходов и мероприятий», — указал он.

«И система "Платон", и система ЭРА-ГЛОНАСС построены на российском ПО и российских решениях. Это обеспечивает наш технологический суверенитет и одновременно позволяет технически осуществить эту интеграцию», — добавил эксперт.

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Ионин также отметил, что «стандартизация информации и оборудования позволит создавать единые сервисы, что объективно снизит барьеры для развития и улучшит качество». При этом он считает, что «Платон» может стать ядром единой сервисной системы легкового и грузового транспорта.

С 1 января в России действует требование, согласно которому пассажирские и грузовые автомобили, впервые выпускаемые в обращение в России, должны быть оснащены системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд.