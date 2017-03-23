В ГЛОНАСС назвали стоимость установки системы ЭРА

Стоимость установки системы ЭРА-ГЛОНАСС колеблется от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Как сообщает в четверг, 23 марта, РИА Новости, об этом врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля рассказал на пресс-конференции во Владивостоке.

«Она не будет зафиксирована, но мы будем понимать диапазон. Сейчас он большой — от 10 до 30 тысяч рублей», — отметил он.

Жерегеля заявил, что на разработку системы была потрачена значительная сумма бюджетных денег, поэтому коммерциализация проекта является одной из главных задач. «Цена будет зависеть от того, за сколько этот прибор продаст производитель плюс накладные расходы для того, чтобы доставить прибор сюда. Денег мы здесь не зарабатываем, мы включились в выполнение государственной задачи», — объяснил собеседник агентства.

Он выразил надежду, что на объективную цену удастся выйти через два-три месяца. Жерегеля добавил, что в скором времени в Приморье появится несколько сертифицированных мастерских, где будут устанавливать приборы.

Врио гендиректора «ГЛОНАСС» подчеркнул, что к началу апреля в Приморье поступит партия из тысячи приборов ЭРА, и 3-4 апреля в регионе начнется их массовая установка на подержанные иномарки, ввозимые в Россию.

С 1 января 2017 года в России действует требование, согласно которому пассажирские и грузовые автомобили, впервые выпускаемые в обращение в России, должны быть оснащены системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. За это время порядка 1,4 тысячи автомашин скопились на таможенных складах в Приморье и Японии, поскольку они не оборудованы данными устройствами. Таможня Владивостока выдавала паспорта транспортного средства владельцам задержанных иномарок, ввезенных в Россию до 15 февраля.

Ранее полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заверял, что разберется с данным вопросом. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обращался к нему с предложение отложить на полгода ввод технического регламента по установке ЭРА-ГЛОНАСС.