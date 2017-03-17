Газета сообщила об отставке гендиректора ГЛОНАСС

Андрей Недосеков ушел с поста генерального директора АО «ГЛОНАСС». Об этом в пятницу, 17 марта, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение компании.

«Андрей Недосеков покинул компанию по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. С 13 марта 2017 года временным генеральным директором является Андрей Жерегеля», — сообщили изданию в организации, не назвав новое место работы Недосекова и добавив, что в апреле соберется новый совет директоров, наделенный правом назначать руководителя.

По сведениям издания, в качестве нового гендиректора назывался Жерегель.

Сам Недосеков отказался давать «Известиям» комментарии по теме своего ухода из ГЛОНАСС. «Нахожусь очень далеко за границей, поэтому не смогу сейчас ничего ответить», — заявил он.

Человек, хорошо с знакомый с Недосековым, сообщил газете, что в ближайшее время тот будет назначен заместителем председателя правительства Бурятии.

АО «ГЛОНАСС» — оператор системы экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», промышленная эксплуатация которой ведется с 2015 года.