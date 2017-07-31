Минтранс показал отремонтированные на средства от «Платона» дороги

Министерство транспорта России запустило онлайн-карту дорог, отремонтированных на средства от «Платона» — системы взимания платы с грузовиков. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 31 июля.

Отмечается, что на вырученные средства был произведен ремонт более одной тысячи километров дорожного полотна и 30 мостов. Всего с момента запуска «Платона» система принесла в бюджет около 30 миллиардов рублей. На сайте проекта отображено распределение средств по регионам.

1 июня министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Минтранс ФРГ поддержал развитие «Платона» в соответствии с международными трендами. По его словам, аналогичная система давно была введена не только в Германии, но и в большинстве стран Евросоюза. Она продемонстрировала возможности, которые может давать спутниковая навигация для улучшения логистики этого бизнеса.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд.