«Платон» восстановит маршрут большегруза при отключении бортового устройства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в регламенте взимания платы в системе «Платон». Внесенные поправки определяют порядок автоматического восстановления маршрута, если недостаточно данных об отдельных отрезках пройденного транспортным средством пути. Соответствующий документ опубликован в четверг, 29 июня, на сайте правительства.

«Принятые решения направлены на повышение платежной дисциплины собственников (владельцев) транспортных средств и увеличение поступления платы в федеральный бюджет», — говорится в документе.

Как отмечается в постановлении, анализ работы системы показал, что водители отключают бортовые устройства на транспорте во время движения по дорогам. «При приближении таких транспортных средств к рамкам стационарного контроля бортовые устройства включаются в целях уклонения от административной ответственности за нарушение законодательства о взимании платы», — подчеркивается в справке к постановлению.

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Автоматическое восстановление маршрута будет происходить при одновременном соблюдении ряда условий. В частности, если протяженность отрезков не превышает 30 километров, если временной интервал, в отношении которого системой взимания платы зафиксирована указанная недостаточность данных, не превышает одного часа. Кроме того, необходимо, чтобы расчетная скорость движения транспортного средства не превышала 150 километров в час. Требуются для этого также данные о координатах точек участков маршрута, полученные системой автоматически от бортового устройства или других объектов системы взимания платы.

В документе также отмечается, что, если на пути следования есть пересечения или примыкания федеральных трасс к региональным и межмуниципальным, маршрут будет определяться от последней зафиксированной системой точки до координаты данного пересечения.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд.