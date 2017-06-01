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Штраф для нарушителей в системе «Платон» предложено увеличить вдвое

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Штраф для нарушителей, которые не платят за проезд по федеральным трассам в системе «Платон», может быть увеличен до 20 тысяч рублей. Об этом заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов заявил ТАСС в клуарах ПМЭФ-2017.

По его словам, документ готовится к внесению в Госдуму. «Там, насколько мне известно, отмена повторности: сейчас в течение суток нельзя было налагать взыскание второй раз. И, насколько мне известно, повышается сумма штрафа до 20 тысяч рублей»,— заявил Прончатов.

В настоящее время штраф за первичную неоплату в системе «Платон» составляет 5 тысяч, за повторную – 10 тысяч рублей. В мае Минтранс согласовал с другими ведомствами законопроект об увеличении штрафа за первичную неоплату до 10 тысяч рублей.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд.

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