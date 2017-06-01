Глава Минтранса рассказал о поддержке системы «Платон» немецкими коллегами

Минтранс ФРГ поддержал развитие российской системы взимания платы с грузовиков массой выше 12 тонн «Платон» в соответствии с международными трендами. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов по итогам встречи с немецким коллегой Александером Добриндтом в Лейпциге.
По словам Соколова, аналогичная система давно была введена не только в Германии, но и в большинстве стран Евросоюза. Она продемонстрировала возможности, которые может давать спутниковая навигация для улучшения логистики этого бизнеса.
«Была выражена, причем совершено инициативно, со стороны наших коллег поддержка, что Россия соответствует этим международным трендам, развивает аналогичную систему, в том числе затронули вопросы и о следующем шаге в развитии системы весогабаритного контроля, которая, по поручению правительства, должна быть реализована к 2020 году», — отметил министр.
«И, в общем, сверив часы, выяснили, что работаем в одном тренде», — сказал министр.
При этом Соколов выразил надежду, что в следующем году Минтранс примет конкретные шаги по развитию системы и подписанию соглашений, «которые позволят, в конечном счете, установить порядка 400 рамок на наших федеральных дорогах».
Международный транспортный форум проходит в Лейпциге с 31 мая по 2 июня.
Система «Платон» заработала в ноябре 2015-го в тестовом режиме, а с 15 апреля прошлого года регистрация в ней стала обязательной для всех большегрузных автомобилей. Собранные средства поступают в федеральный дорожный фонд, который в том числе финансирует региональные проекты по ремонту и строительству трасс.