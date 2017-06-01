Глава Минтранса рассказал о поддержке системы «Платон» немецкими коллегами

Минтранс ФРГ поддержал развитие российской системы взимания платы с грузовиков массой выше 12 тонн «Платон» в соответствии с международными трендами. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов по итогам встречи с немецким коллегой Александером Добриндтом в Лейпциге.

По словам Соколова, аналогичная система давно была введена не только в Германии, но и в большинстве стран Евросоюза. Она продемонстрировала возможности, которые может давать спутниковая навигация для улучшения логистики этого бизнеса.

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«Была выражена, причем совершено инициативно, со стороны наших коллег поддержка, что Россия соответствует этим международным трендам, развивает аналогичную систему, в том числе затронули вопросы и о следующем шаге в развитии системы весогабаритного контроля, которая, по поручению правительства, должна быть реализована к 2020 году», — отметил министр.

«И, в общем, сверив часы, выяснили, что работаем в одном тренде», — сказал министр.

При этом Соколов выразил надежду, что в следующем году Минтранс примет конкретные шаги по развитию системы и подписанию соглашений, «которые позволят, в конечном счете, установить порядка 400 рамок на наших федеральных дорогах».

Международный транспортный форум проходит в Лейпциге с 31 мая по 2 июня.

Система «Платон» заработала в ноябре 2015-го в тестовом режиме, а с 15 апреля прошлого года регистрация в ней стала обязательной для всех большегрузных автомобилей. Собранные средства поступают в федеральный дорожный фонд, который в том числе финансирует региональные проекты по ремонту и строительству трасс.