Систему контроля за перевозкой мусора протестировали на базе «Платона»

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» протестировала прототип системы по контролю за перемещением отходов на базе государственной системы «Платон». Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил ТАСС генеральный директор компании Антон Замков.

Он уточнил, что тестирование проходило на полигоне в подмосковной Шатуре. «В данной системе предусмотрено, что все транспортные средства, перевозящие твердые коммунальные отходы (ТКО), должны быть с бортовыми устройствами. И на сегодняшний день на 80 процентов из 12 тысячи мусоровозов уже установлены бесплатные бортовые устройства системы "Платон" на базе ГЛОНАСС», — заявил Замков.

Он добавил, что станции сортировки и легальные полигоны также должны быть оборудованы средствами весового контроля, интегрированными в «Платон». В настоящее время для реализации этой задачи дорабатываются все необходимые правовые документы.

Материалы по теме «Над кладбищем стоял смрад...» Зачем россияне копаются в мусоре

По словам Замкова, при работе над прототипом были созданы специальные автономные датчики, которые смогут контролировать уровень заполненности контейнеров, а также отслеживать факты несанкционированной выгрузки отходов из транспортных средств. Кроме того, компания разработала автономные датчики для скрытой маркировки мест нелегальных полигонов, которые способны работать в автономном режиме более пяти лет.

Гендиректор компании также пояснил, что в системе используется технология передачи данных в стандарте LPWAN, благодаря которой транспортные средства, перевозящие отходы, можно будет идентифицировать не только на легальных полигонах, но и на незаконных стихийных свалках.

«Платон» заработал в тестовом режиме в ноябре 2015 года. С 15 апреля прошлого года все большегрузы должны быть зарегистрированы в системе. Собранные средства идут идут в федеральный дорожный фонд.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!