Система «Платон» будет отслеживать перевозку мусора

Власти собираются решить проблему нелегальных свалок благодаря системе «Платон». Она будет не только взимать плату с фур, но и отслеживать передвижение мусоровозов, перевозящих твердые коммунальные отходы (ТКО). Соответствующий проект поправок подготовили в правительстве, сообщают «Известия».

Сейчас в России не существует обязательных систем контроля за местами разгрузки мусоровозов. В пояснительной записке к документу отмечается, что это негативно влияет на экологическую ситуацию в стране.

В пресс-службе компании «РТ-инвест транспортные системы», которая эксплуатирует систему «Платон», изданию рассказали, что сейчас в России около 12 тысяч мусоровозов, большинство из них — более 80 процентов — уже оснащены бесплатными бортовыми устройствами системы. При этом нововведения позволят экономить деньги и время при контроле за перемещением ТКО, а перевозчикам не придется заниматься дополнительным оснащением автопарка.

Согласно данным экологов, в одном лишь Московском регионе каждую неделю выявляются более тысячи мест незаконного сброса мусора.

«Платон» заработал в тестовом режиме в ноябре 2015 года. С 15 апреля прошлого года все большегрузы должны быть зарегистрированы в системе. Собранные средства идут идут в федеральный дорожный фонд.