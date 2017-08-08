В Нижнем Новгороде открыли построенный на деньги от «Платона» мост

В Нижнем Новгороде открыли мост-дублер через Волгу, частично построенный за счет средств, собранных через систему «Платон». Об этом во вторник, 8 августа, сообщает «Интерфакс».

По словам министра транспорта Максима Соколова, который присутствовал на мероприятии, на строительство было выделено более 5,7 миллиарда рублей из федерального бюджета, из них 3,6 миллиарда — от «Платона».

«Это самый большой трансферт по этой программе на сегодняшний день», — отметил глава Минтранса.

Движение по новому мосту открыли еще 31 июля. Это второй двухполосный автомобильный переход через Волгу в городе. Он позволил разгрузить участок трассы Нижний Новгород — Киров. По новому мосту поток движется в сторону Кирова, по старому — в обратном направлении.

Старый переход (Борский) до открытия нового вмещал до 70 тысяч автомобилей в час пик, хотя его пропускная способность составляет только 12 тысяч. Железнодорожный Борский мост был построен в 1930-х годах, с автомобильным его совместили в 1965-м.