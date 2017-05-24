В Госдуму внесли законопроект о государственных гарантиях диабетикам

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму проект закона о мерах государственной помощи диабетикам. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

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В законопроекте содержатся определения различных типов сахарного диабета, а также говорится о конкретных мерах, входящих в понятие медико-социальной защиты и обслуживания заболевших. В единый перечень объединили разбросанные сегодня по разным нормативным актам права диабетиков. К примеру, на бесплатное обеспечение препаратами или право на оздоровительный отдых в санаториях для несовершеннолетних больных.

По задумке авторов, документ станет основанием для утверждения правительством «единого национального минимума мер медико-социальной защиты» этих граждан.

В пояснительной записке отмечено, что последние пять лет Россия находится в десятке стран-лидеров по числу зарегистрированных диабетиков (на четвертом и шестом местах). По разным оценкам, такой диагноз имеют сегодня от 10 до 11 миллионов граждан. «Однако истинная численность больных сахарным диабетом в нашей стране превышает официально зарегистрированную», — отмечают депутаты.

Ранее, в декабре 2004 года, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ приняла модельный закон об основах медико-социальной защиты граждан, больных сахарным диабетом. Документ рассматривался как основа для разработки и принятия аналогичных нормативных актов на национальном уровне.

