Врач-педиатр до смерти залечила сына-диабетика восточной медициной

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил врача-педиатра Ирину Страшинскую к десяти месяцам исправительных работ за смерть маленького сына, которого та лечила от диабета методами восточной медицины. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК), сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

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Следствие и суд выяснили, что, несмотря на свои знания в области детской медицины, Страшинская решила лечить своего ребенка с диабетом I типа нетрадиционными методами. В начале января она вывезла его из Ярославля в Санкт-Петербург и перестала делать ему уколы инсулина, в которых он постоянно нуждался. Вместо этого мальчик делал дыхательные упражнения и ходил на массаж. Через три дня он впал в диабетическую кому и умер. Возраст ребенка в сообщении не уточняется.

Согласно результатам прошлогоднего опроса «Левада-центра», более половины россиян доверяет народной медицине, каждый третий — восточным методам лечения. Треть населения не верит врачам.

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