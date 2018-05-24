На Кубани ребенок умер после отказа родителей от услуг местных врачей

На Кубани выясняют обстоятельства смерти 4-летней девочки, родители которой обратились к врачам в Армавире, но отказались госпитализировать ее в местную больницу. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю в четверг, 24 мая.

По версии следствия, 17 февраля 2018 года жительница Ставропольского края обратилась в детскую городскую больницу с жалобами на то, что у ее дочери держится высокая температура. «После осмотра врачами женщина вместе с дочкой отправилась домой. Спустя непродолжительное время ребенок скончался. Согласно выводам судебно-медицинского исследования причиной смерти явился сепсис», — говорится в сообщении.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

В Минздраве Краснодарского края рассказали РИА Новости, что родителям предложили госпитализировать девочку в местную больницу, но вместо этого они сами повезли ее в Ставропольский край. В ведомстве отметили, что медицинские организации оказывают содействие следователям.

«В поликлинике им было выдано направление на госпитализацию в больницу Армавира. От предложенной помощи по транспортировке из поликлиники в стационар родители отказались, сославшись на наличие личного транспорта, однако направились не в больницу Армавира, а в соседний регион – по месту жительства, где ребенок и скончался», — сказали в Минздраве.

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