Водители поймали упавшего с пятого этажа мальчика в простыню

Видео: Daily Mail

В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, группа водителей службы доставки помогла поймать мальчика, который упал из окна пятого этажа многоэтажки. Об этом сообщает Daily Mail.

Падение ребенка задержал балкон двумя этажами ниже. Шум услышали сотрудники службы доставки, располагавшейся по соседству. Несколько водителей в форменной одежде бросились на место происшествия, где уже собрались зеваки. Они поняли, что мальчик вот-вот сорвется, схватили простыню, которая сушилась на веревке, и растянули ее под ним.

Ребенок упал с балкона на ткань, защищавшую от солнца магазин на первом этаже, а с нее — в натянутую водителями простыню. При падении он сломал правую ногу. Кроме того, менеджер магазина, которого мальчик задел при падении, получил вывих руки. Обоих пострадавших доставили в больницы.

В середине мая сообщалось, что в китайской провинции Шаньдун отставной военный спас ребенка, который сорвался с пятого этажа. Для этого он обошел несколько квартир на той же стороне здания, нашел жильца, который согласился его впустить, а затем выбрался на внешнюю сторону стены и успел поймать падающего мальчика.

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