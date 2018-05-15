Отставной военный поймал сорвавшегося с пятого этажа ребенка

Видео: Daily Mail

В китайской провинции Шаньдун мужчина поймал ребенка, который упал с пятого этажа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мальчик двух с половиной лет, выбрался на карниз внешней стороны многоэтажного здания. Каким образом это случилось, не уточняется. Вокруг собрались зеваки, кто-то стал снимать происходящее.

Отставной военный Лю Янмин обошел несколько квартир на той же стороне здания, где находился ребенок, и нашел жильца, который согласился его впустить. Он встал на бетонной площадке шириной 50 сантиметров на уровне третьего этажа и успел поймать сорвавшегося мальчика за ногу.

В 2017 году сообщалось, что в чилийской столице Сантьяго иммигрант из Гаити попытался спасти женщину, которая упала с девятого этажа. Когда она сорвалась, то упала прямо на него. Оба получили травмы, но остались живы.

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