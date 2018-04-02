Назвавшую ВИЧ мифом россиянку привлекут к ответственности после смерти дочери

В отношении жительницы Иркутска, не принимавшей мер к лечению ВИЧ, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК) после гибели ее четырехмесячной дочери. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«В феврале 2018 года врачи Ивано-Матренинской больницы констатировали смерть 4-месячной девочки в результате пневмоцистной пневмонии», — отмечено в тексте.

ВИЧ у фигурантки дела обнаружили более пяти лет назад, рассказали «Интерфакс» в областном центре СПИД. Она и ее гражданский муж считают себя ВИЧ-диссидентами.

«В прошлом году, будучи беременной, она также отказалась от терапии для профилактики передачи вируса ребенку, — рассказал агентству пресс-секретарь организации Василий Бучинский. — Врачи... боролись за жизнь девочки 2,5 недели, однако она впала в кому и умерла. При этом женщина упорно продолжала твердить, что ВИЧ — это миф, а ее дочь залечивают вместо того, чтобы избавить от обычной пневмонии. Она до сих пор винит в произошедшем людей в белых халатах».

Женщина, как рассказали в СПИД-центре, воспитывает еще двоих детей школьного возраста.

В январе жительницу Тюменской области приговорили к шести месяцам ограничения свободы за то, что будучи ВИЧ-инфицированной, она кормила грудью новорожденную дочь и отказывалась обследовать ребенка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!