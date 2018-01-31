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В Тюмени осудили ВИЧ-диссидентку за отказ лечить больную дочь

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Суд в Тюменской области вынес приговор 34-летней местной жительнице, признанной виновной в смерти больной дочери. Об этом в среду, 31 января, сообщила пресс-служба СК.

За причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК России) женщину осудили на шесть месяцев ограничения свободы.

Установлено, что осужденная, имеющая ВИЧ и вызванное им заболевание, проигнорировала рекомендации врачей и кормила грудью рожденную в июне 2014 года дочь. Мать отказывалась от обследования ребенка на ВИЧ-инфекцию, а также от приема лекарств и наблюдения ее и дочери.

Тем самым, как считают в СК, женщина лишила ребенка медицинской помощи, возможности своевременно выявить у девочки ВИЧ-инфекцию. В результате ребенок умер в апреле 2017 года.

Свои действия женщина мотивировала верой в то, что «ВИЧ-инфекция не существует». Согласно выводам экспертов, в случае, если бы девочка была обследована с момента рождения, а после получала бы своевременное лечение, она могла прожить достаточно долго.

В июле 2017 года уголовное дело в отношении матери было прекращено в связи с примирением подсудимой с ее мужем, но прокуратура опротестовала это решение и женщина вновь предстала перед судом.

25 октября 2017 года сообщалось о жительнице Краснокамска, которая отказывалась лечить ВИЧ-положительного сына и он в итоге умер.

ВИЧ-диссидентство — набирающее популярность движение людей, считающих, что вируса иммунодефицита человека не существует. Среди них есть как люди без ВИЧ, так и с ним. ВИЧ-диссиденты выступают против антиретровирусной терапии, пренебрегают контрацептивами, а наиболее активные представители движения на законодательном уровне борются за отмену финансирования СПИД-центров.

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