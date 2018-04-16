ВИЧ-диссидентов накажут

Министерство здравоохранения разрабатывает законопроект о запрете пропаганды ВИЧ-диссидентства — идеи о том, что такого вируса не существует, и лечить людей не надо. Информация о документе размещена на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Инициатива ведомства направлена на установление административной ответственности за распространение информации, содержащей призывы отказаться от профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. По информации «Интерфакса», за это Минздрав предлагает штрафовать россиян на сумму до трех тысяч рублей, организации — до 50 тысяч, а иностранцев после штрафа выдворять из страны.

Заниматься ВИЧ-диссидентами-пропагандистами будет Роспотребнадзор. Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2019 года.

В начале апреля ВИЧ-диссидентку из Иркутска обвинили в смерти четырехмесячной дочери из-за отказа от терапии. До этого, в январе прошлого года, в Тюменской области суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы ВИЧ-инфицированную мать, которая не давала обследовать новорожденную дочь и кормила ее грудью.

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