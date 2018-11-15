Ребенок умер в российском роддоме после отказа врача дать дорогое лекарство

На исполняющую обязанности главного врача роддома в Калининграде завели уголовное дело о превышении полномочий после смерти новорожденного из-за ее распоряжения не давать ему необходимое дорогостоящее лекарство, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 6 ноября у женщины, поступившей в роддом накануне, родился мальчик. Новорожденному по медицинским показаниям требовалось введение препарата.

«Подозреваемая, явно превышая свои должностные полномочия, дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил, мотивируя свою позицию высокой стоимостью препарата», — говорится в сообщении.

В тот же день мальчик умер. Руководительница роддома распорядилась о внесении в историю родов заведомо ложных сведений о том, что ребенок родился мертвым. Она задержана, решается вопрос о мере пресечения.

Как сообщает «Интерфакс», лекарство, которое врач запретила вводить новорожденному, — это итальянский препарат «Куросурф». Он снижает уровень смертности и осложнений от респираторных заболеваний новорожденных, стоит в России до 24 тысяч рублей и не считается дефицитным.

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