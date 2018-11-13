Российские дети с редкой болезнью добились лечения только через суд

Суд Воронежа обязал министерство здравоохранения области обеспечить лекарством двух несовершеннолетних детей, страдающих редким наследственным заболеванием — тирозинемией 1Б типа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова, ранее дважды вынужденная объявить сбор на препарат.

«Было очевидно желание [судьи] точно установить, является ли препарат жизненно необходимым. По всем пунктам мы суд выиграли», — пояснила Черепанова порталу «Милосердие».

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По ее словам, единственным эффективным препаратом для лечения редкой болезни детей является «Орфадин», стоимость которого для них составляет более 4,2 миллиона рублей.

В октябре был подан иск о признании незаконным бездействия департамента здравоохранения Воронежской области при обеспечении детей льготными лекарствами. Чиновники уверяли, что права детей не нарушаются, поскольку они обеспечиваются препаратом за счет благотворительных пожертвований.

Тирозинемия 1Б типа — генетическое заболевание. При отсутствии лечения оно приводит к интоксикации организма, почечной недостаточности и циррозу печени.

12 ноября сообщалось, что петербургская прокуратура обнаружила на складе центральной фармацевтической базы города 165 тысяч пачек просроченных лекарств и медицинских изделий на общую сумму более 300 миллионов рублей. Две трети препаратов с истекшим сроком годности были закуплены за счет федерального бюджета и предназначались для льготников.

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