В Петербурге нашли просроченные льготные лекарства на миллионы рублей

Петербургская прокуратура обнаружила в карантинной зоне склада ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» 165 тысяч пачек просроченных лекарств и медицинских изделий на общую сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Две трети препаратов с истекшим сроком годности были закуплены за счет федерального бюджета и предназначались для льготников. Среди них были и дорогостоящие медикаменты, например, противоопухолевый «Иматиниб», который входит в программу «Семь нозологий» и закупается за счет государства. Его средняя оптовая цена — 25 тысяч рублей.

В надзорном органе отметили, что пока лекарства лежали на складе, в городе была нехватка препаратов: более 670 рецептов для петербуржцев были поставлены на отсроченное обслуживание. «По итогам проверки по данным фактам прокуратура города даст принципиальную оценку деятельности Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга», — добавили в ведомстве.

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Отмечается, что в прокуратуру неоднократно поступали «обоснованные» жалобы на отсутствие в аптеках медикаментов и медизделий, а также на отказы врачей выписывать на них рецепты. Людям приходилось покупать препараты на свои деньги. Проверку на складе провели в ноябре на фоне недовольства местных жителей полным отсутствием более трех месяцев некоторых лекарств.

В июле на этой же фармацевтической базе нашли две тысячи упаковок просроченного онкологического препарата «Ацеллбия» на 120 миллионов рублей, который предназначался для льготных категорий граждан. «Фонтанка» писала, что проверка на складе проводилась с связи с уголовными делами о мошенничестве в Городском клиническом онкологическом диспансере и хищениях онкопрепаратов в городской больнице №15 Петербурга.

О нехватке бесплатных препаратов для льготников стало известно в начале октября. Тогда на это пожаловались многие медработники по всей стране, заявившие, что не могут выписать рецепты на медикаменты из-за их отсутствиях в аптеках. 3 октября родители маленьких пациентов детской больницы в Уфе рассказали, что их детям-диабетикам выдали старый инсулин. 10 октября в Саратове умерла 28-летняя девушка с диабетом, которая пять месяцев не получала положенные ей лекарства, из-за чего у нее начались осложнения.

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