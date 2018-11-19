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Российские врачи вступились за обвиненную в смерти новорожденного коллегу

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Арест исполняющей обязанности главного врача калининградского роддома, где умер новорожденный, Елены Белой — чрезмерная мера пресечения, так как смерть младенца не связана с вменяемым ей преступлением. Об этом говорится в заявлении Национальной медицинской палаты (НМП), возглавляемой президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, передает «Интерфакс».

По информации врачей, препарат «Куросурф», который, по версии следствия, Белая распорядилась не назначать ребенку, был введен младенцу, но не помог. В соответствии с инструкцией, повторное применение препарата было возможно через 12 часов.

«Ребенок родился в пять часов утра, следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а ребенок умер в начале одиннадцатого, за шесть часов до возможного повторного введения лекарства», — говорится в сообщении.

В палате напомнили, что причина смерти младенца будет определена после тщательно проведенного расследования, судебно-медицинской экспертизы и суда, и осудили «демонстрацию на всю страну кадров, как на доктора, которая помогла тысячам женщин и детей, надевают наручники».

По данным «Клопс.ру», Белая с отличием окончила Ульяновский медицинский институт и проработала в калининградском роддоме 15 лет. Должность исполняющей обязанности главного врача она занимала менее полугода. Коллеги передали в суд ходатайство с просьбой не заключать ее под стражу, охарактеризовав ее как врача, которая «внимательно и бережно относится к пациентам, не раз спасала жизни матерей и детей» и на которую ни разу за годы работы не жаловались пациенты. Ребенок, после смерти которого ее арестовали, родился 6 ноября на 24-й неделе беременности уроженки Средней Азии, не встававшей на учет в женской консультации.

Уголовное дело в отношении Белой возбуждено по статье 286 УК («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, глава роддома распорядилась не давать новорожденному медицинский препарат «Куросурф», якобы объяснив свою позицию «высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики о смертности новорожденных».

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Предыстория: Ребенок умер в российском роддоме после отказа врача дать дорогое лекарство
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