Брошенную матерью в московской поликлинике девочку пристроили

Сотрудники соцзащиты передали бабушке маленькую девочку, которую мать намеренно оставила в московской детской поликлинике. Об этом «Интерфаксу» рассказали в столичном департаменте труда и соцзащиты населения.

Собеседник агентства отметил, что в среду, 29 мая, ребенка выписали из больницы, где она находилась все неделю после обнаружения. «Ребенок передан под предварительную опеку в семью, в которой уже воспитывается ее родной пятилетний брат. С 2017 года с согласия матери девочки старший ребенок проживает и воспитывается в семье бабушки по отцовской линии», — сказали в департаменте.

В пресс-службе добавили, что во время пребывания в медучреждении девочка показывала хорошие навыки общения и самообслуживания, ее психическое и физическое состояния соответствуют возрасту.

Врачи детской поликлиники №15 на севере Москвы нашли не говорящую по-русски девочку на лавке в коридоре вечером 16 мая. Родителей нигде не было, и перед закрытием клиники ее отправили в соседнюю больницу. Бабушки объявились, когда в СМИ появилась информация о брошенной малышке. Позднее была задержана мать, на допросе она сказала, что не справляется со своими обязанностями, поэтому решила бросить дочь. Бабушка девочки рассказывала, что родительница считала свою жизнь конченной после ее рождения и говорила об этом все чаще, когда у нее появился молодой человек. На женщину было заведено дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», но предъявлять обвинения ей не стали и освободили из-под стражи.

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