Бросившую дочь в поликлинике женщину отпустили без предъявления обвинения

Московская прокуратура отменила постановлении о возбуждении уголовного дела против 21-летней украинки Марии Рудницкой, которая бросила свою двухлетнюю дочь в столичной поликлинике. Надзорное ведомство не нашло в ее действиях состава преступления, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Рудницкую отпустили из зала Савеловского суда, где проходило слушание об избрании ей меры пресечения.

Ранее против женщины было возбуждено дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

Сейчас девочка находится в больнице на контроле органов опеки. Бабушка собирает документы, чтобы забрать ее себе. Также на ребенка претендуют еще 40 семей со всей России.

Мария Рудницкая была задержана в субботу, 18 мая. На допросе она рассказала, что не справлялась со своими родительскими обязанностями. Бабушка малышки говорила, что после рождения дочери Рудницкая считала, что ее жизнь кончена. Она стала повторять это чаще, когда у нее появился молодой человек. По данным следствия, мать и ее сожитель решили, что ребенок будем им мешать.

Не говорящую на русском языке двухлетнюю девочку нашли врачи детской поликлиники №15 на севере Москвы. Она сидела на лавочке в коридоре медучреждения. Ее бабушки обратились в полицию, когда увидели фото внучки в соцсетях и СМИ.

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