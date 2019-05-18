Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«В рамках уголовного дела выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении 21-летней матери девочки, а также ее 27-летнего сожителя», — сказали в ведомстве, отметив, что вскоре будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, женщина и ее молодой человек посчитали, что девочка будет им мешать. В четверг они отвезли ребенка в поликлинику на севере Москвы. «Женщина, чтобы ее не узнали по камерам видеонаблюдения, перед поликлиникой надела на лицо медицинскую маску», — добавили в СК.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что «женщина рассталась с отцом девочки некоторое время назад и пыталась устроить свою личную жизнь».

Ранее сообщалось о задержании матери ребенка. Ее зовут Мария Рудницкая. Она приехала в Россию из Винницкой области Украины. Дочка у нее родилась в 2016 году. С девочкой она общалась только на украинском, поэтому врачи поначалу не понимали ее слов, пока не стало ясно, что та не говорит по-русски.

Когда в социальных сетях и в СМИ появились фотографии девочки, оставленной матерью в поликлинике, ребенка узнали бабушки, которые и обратились в полицию. Сейчас двухлетний ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

Мать девочки пояснила, что принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что «не додумала». Уголовное дело возбуждено по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».