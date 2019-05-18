Бросившая свою дочь в поликлинике женщина оказалась приезжей с Украины

Бабушка брошенной в московской поликлинике девочки рассказала о мотивах поступка ее матери. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

Мать ребенка зовут Мария Рудницкая. Она приехала в Россию из Винницкой области Украины. Дочка у нее родилась в 2016 году.

С девочкой Мария общалась только на украинском, поэтому врачи поначалу не понимали ее слов, пока не стало ясно, что ребенок не говорит по-русски.

Как рассказала бабушка, Мария считала, что из-за ребенка ее жизнь закончена. После того, как она познакомилась с молодым человеком, и у них завязались отношения, она стала повторять это все чаще.

Об этом же стал говорить и спутник Марии: он повторял, что девочка ей не нужна, она не сможет ее нормально воспитать и вырастить.

Ранее в субботу сообщалось, что полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы. 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями. Она принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что «не додумала».

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

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