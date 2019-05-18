Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник управления информации МВД России по Москве Юрий Титов.

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины. 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями. Она принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что «не додумала».

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

16 мая женщина в медицинской маске пришла в детскую поликлинику №15 на севере Москвы и оставила там ребенка. Девочку двух-трех лет на вид обнаружили врачи, она почти не разговаривает. Ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!