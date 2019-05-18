Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
ЦСКА вышел в финал баскетбольной Евролиги
Хоккеист сборной России назвал дебилами расслабляющиеся после 10:0 команды
Коломойский объяснил возвращение на Украину
«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Google предсказал победителей «Евровидения»
Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена
Новости партнеров

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Перейти в «Мою Ленту»

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник управления информации МВД России по Москве Юрий Титов.

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины. 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями. Она принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что «не додумала».

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

16 мая женщина в медицинской маске пришла в детскую поликлинику №15 на севере Москвы и оставила там ребенка. Девочку двух-трех лет на вид обнаружили врачи, она почти не разговаривает. Ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Камеры видеонаблюдения сняли бросившую маленькую дочь в поликлинике москвичку
Российская мать оставила ребенка в поликлинике и исчезла
Другие материалы рубрики
Россия00:0116 мая

«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»

Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
19:4017 мая

Россиянам выдавали в морге чеки с надписью «Ждем вас снова!»

18:1417 мая

Российские коммунальщики пустили по трубам воду вместо газа

19:5814 мая

Обмелевшая Волга испугала россиян

Россия00:0314 мая

«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»

Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
20:0117 мая

Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена

17:2017 мая

Российским авиакомпаниям дали рекомендации после катастрофы SSJ-100

18:4817 мая

Российская пенсионерка выпала из окна и 15 минут провисела на кондиционере

Россия20:5313 мая

«Была установка играть по-настоящему»

Как Путин вышел на лед, забил восемь шайб и привел команду к победе
16:4017 мая

Клетки в российских залах суда заменят на прозрачные ограждения

18:4614 мая

В Госдуму внесен проект закона о восстановлении вытрезвителей

17:2517 мая

Медведев улучшит жизнь российских пенсионеров на 100 миллиардов рублей

Россия
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Россиянам выдавали в морге чеки с надписью «Ждем вас снова!»
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Российские коммунальщики пустили по трубам воду вместо газа
Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена
Российским авиакомпаниям дали рекомендации после катастрофы SSJ-100
Российская пенсионерка выпала из окна и 15 минут провисела на кондиционере
Все материалы
Мир
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Россия ответила на обвинения в боевых действиях против гражданских в Сирии
Россия накормит армию Венесуэлы
Модернизацию российской базы в Сирии заметили со спутника
Российский разведывательный самолет снова полетал над США
Переговоры по Brexit провалились
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
«Народный фронт» вышел из коалиции и помешал планам избранного президента
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Пашинян рассказал об удобстве Азербайджана для исламских террористов
Лукашенко призвал избавить выборы от надуманных ограничений
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
Стало известно о присяге украинских военных лично Зеленскому
Белорусского сотрудника ГАИ убили после поездки на «Волге» с российскими номерами
Все материалы
Экономика
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Китай обвалил американские биржи
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
Российская экономика притормозила
Россия перестала поставлять нефть в Европу
«Пятерочка» изменится
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Все материалы
Силовые структуры
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Опубликованы первые фото роскошного кабинета «ночного губернатора» Петербурга
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
Стрелявший из окна россиянин ранил автомобилиста и попал на видео
Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ
Все материалы
Наука и техника
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57
Найдены древние монументы неизвестного происхождения
Атаку на корабль показали с ракеты
Су-25 сел на «поврежденную» полосу
Все материалы
Спорт
Ник Кирьос«Хочу посмотреть ему в глаза, а потом врезать»
Австралийский теннисист превращает матчи в шоу. Он бесит игроков и фанатов
Хоккеист сборной России назвал дебилами расслабляющиеся после 10:0 команды
ЦСКА вышел в финал баскетбольной Евролиги
Выпивающие во время чемпионата мира российские хоккеисты попали на видео
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Переживший инфаркт Касильяс опроверг информацию о завершении карьеры
Главный тренер сборной России отреагировал на видео с выпивающими хоккеистами
Все материалы
Культура
Высокие отношения
Руины, бесплодие и бесы блокады: «Дылда» Кантемира Балагова в Каннах
Высший свет на Круазетт
Лучшие кадры с церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля
Ностальгия по 90-м и хрупкие девушки
Новая музыка, которую нельзя пропустить
Google предсказал победителей «Евровидения»
Про отравление Скрипалей снимут телевизионную драму
Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла поймать пивного вора
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Тень позора
 
Миллиард согласных
 
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Девушки залили парню в ноздри васаби ради славы в сети
Выступающий за храм в Екатеринбурге репортер попросил побить его на камеру
Главред «Эха Москвы» раздал указания на случай смерти
В Москве простились с Сергеем Доренко
Все материалы
Ценности
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
Девушка прошлась по улице в прозрачном костюме и испытала отвращение
Instagram модного бренда с тучными и цветными моделями разозлил покупателей
Раскрыт способ избежать обгоревшей кожи в отпуске
Участница «Топ-модели по-австралийски» раскрыла жуткую правду о жизни моделей
Все материалы
Путешествия
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
По ту сторону стены
Когда-то Шотландию населяли самые кровожадные варвары. Что там делать туристу?
Два Boeing-737 столкнулись в Чехии
Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел
Российские пляжи оказались одними из самых чистых в мире
Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва
Все материалы
Из жизни
Томми ТомпсонПроклятое золото
Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Женщина обнаружила на пляже рыбу с «человеческими зубами»
Приговоренный к смертной казни отказался от любимой еды ради бездомных
Аллигатор пробрался на военную авиабазу и перекрыл взлетно-посадочную полосу
Школьница упала шеей на карандаш и выжила
Все материалы
Как прошло обновление Audi A4
Что изменилось после рейстайлинга у бестселлера Audi
Конец галантной эпохи
История Mitsubishi Concept-ZT, который мог вернуть нам Galant
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
BMW провела масштабную ревизию текущей линейки
В Швеции начались коммерческие испытания беспилотного грузовика
Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Ипотечным ставкам предрекли скорое снижение
Назван российский город с лучшим интернетом
Новым правилам продажи жилья предрекли провал
В России подорожала аренда жилья
Все материалы