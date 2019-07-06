Изувеченная девочка из Ингушетии заявила о любви к заподозренной в пытках тете

Семилетняя девочка из Ингушетии, доставленная в больницу с многочисленными следами пыток, призналась, что любит свою тетю, которую подозревают в нанесении ей увечий. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в республике Зарема Чакхиева, передает RT.

По словам омбудсмена, девочка иногда рассказывает о побоях, но при этом отмечает, что все равно любит свою тетю. «Это добрейшей души ребенок. Что бы там ни говорили, что бы ни спрашивали, она на все вопросы отвечает позитивно», — отметила Чакхиева.

Она также добавила, что девочка ведет себя, как «и все дети»: просит сладости и хочет на карусели.

Ранее 6 июля сообщалось, что врачам, вероятно, удастся сохранить правую кисть ребенка, так как в ней начало восстанавливаться кровообращение.

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Девочка поступила в детскую больницу Назрани 4 июля, на ее теле было обнаружено множество ожогов, порезов, шрамов и укусов. Врачи прооперировали ее и направили на лечение в Москву.

По факту обнаружения травм на теле маленькой пациентки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Задержана ее родная тетя по линии отца, с которой девочка жила последние полгода. Женщина утверждала, что малышка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом. У нее есть двое собственных детей, которых забрали в реабилитационный центр.

По данным Следственного комитета, у ребенка есть мать и отец. Родительница проживала отдельно, мужчину ищут следователи.

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