Пережившую пытки девочку из Ингушетии доставили в Москву

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую, предположительно, истязали родственники, доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ребенка доставили в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена Республики Ингушетия. Девочка госпитализирована для дальнейшего лечения.

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Девочка поступила в детскую больницу Назрани 4 июля, на ее теле было множество ожогов, порезов, шрамов и укусов. Врачи прооперировали ее и спасли поврежденную руку от ампутации.

По факту обнаружения травм на теле маленькой пациентки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Задержана ее родная тетя по линии отца, с которой девочка жила последние полгода. Женщина утверждала, что малышка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом. У нее есть двое собственных детей, которых забрали в реабилитационный центр.

По данным Следственного комитета, у ребенка есть мать и отец. Родительница проживала отдельно, мужчину ищут следователи.

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