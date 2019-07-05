Главврач больницы рассказал о травмах пережившей пытки девочки в Ингушетии

Главный врач детской больницы в Назрани Магомедбашир Балаев рассказал о травмах, зафиксированных у семилетней девочки, которую предположительно истязали родственники. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По словам Балаева, у ребенка диагностированы закрытый перелом левой руки, вывих правого плеча, многочисленные ушибы и ссадины по всему телу, голове, рукам и ногам. «Гангрена правой верхней конечности. Ожоговые раны III степени с признаками инфицирования. Посттравматический тромбоз плечевой артерии. Острая ишемия правой верхней конечности III степени», — добавил врач.

Ранее издание со ссылкой на главу республиканского Минздрава Зарему Льянову сообщало, что состояние малышки стабильно тяжелое, но есть положительная динамика.

Ребенок поступил в детскую больницу Назрани 4 июля, на ее теле было множество ожогов, порезов, шрамов и укусов. Врачи прооперировали ее и спасли поврежденную руку от ампутации. Девочку собираются отправить в Москву специальным бортом МЧС и продолжат лечить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

По факту обнаружения травм на теле маленькой пациентки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Задержана ее родная тетя по линии отца, с которой девочка жила последние полгода. Женщина утверждала, что малышка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом. У нее есть двое собственных детей, которых забрали в реабилитационный центр.

По данным Следственного комитета, у ребенка есть мать и отец. Родительница проживала отдельно, мужчину ищут следователи.

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