У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения

Правую кисть семилетней девочки из Ингушетии, которую, предположительно истязали родственники, скорее всего, удастся сохранить. Об этом в субботу, 6 июля, сообщила в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение. «Утром, знаете, в 6 утра, у меня было самое радостное сообщение — о том, что ручка розовая, что, скорее всего, удастся кисть сохранить», — отметила Кузнецова.

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Рошаль ранее заявил, что в поврежденных конечностях девочки значительно нарушен кровоток, поэтому с уверенностью говорить о том, что ампутации удастся избежать, пока нельзя. При этом он отметил, что в ходе обследования у ребенка обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника.

Девочка поступила в детскую больницу Назрани 4 июля, на ее теле было обнаружено множество ожогов, порезов, шрамов и укусов. Врачи прооперировали ее и направили на лечение в Москву.

По факту обнаружения травм на теле маленькой пациентки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Задержана ее родная тетя по линии отца, с которой девочка жила последние полгода. Женщина утверждала, что малышка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом. У нее есть двое собственных детей, которых забрали в реабилитационный центр.

По данным Следственного комитета, у ребенка есть мать и отец. Родительница проживала отдельно, мужчину ищут следователи.

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