Ребенка из многодетной российской семьи нашли привязанным к столбу за шею

В селе Юрьевское Ярославской области во дворе дома, где проживает многодетная семья, нашли ребенка, привязанного за шею к столбу. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Привязанного пятилетнего мальчика обнаружили в пятницу, 5 июля, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних города Мышкин, когда пришли с внеплановой проверкой к семье Светланы и Андрея Щавелевых. По данным канала, всего в семье воспитываются восемь детей: один родной, один приемный и еще шестеро, находящихся под опекой.

При этом, отмечает Baza, семья считается в селе верующей и образцовой: Щавелевы переехали в Юрьевское из Москвы, у них есть свой дом и домашний скот.

После данного инцидента органы опеки изъяли всех детей из семьи, в настоящее время они находятся в реабилитационном центре.

4 июля в детскую больницу Назрани поступила семилетняя девочка со множеством ожогов, порезов, шрамов и укусов на теле. Отмечалось, что последние полгода ребенок жил с родной тетей по линии отца, хотя у девочки есть родители. Женщина утверждала, что малышка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом. По факту обнаружения травм на теле маленькой пациентки было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Подозреваемую в нанесении увечий тетю девочки арестовали, двоих ее собственных детей забрали в реабилитационный центр.

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