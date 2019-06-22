Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Путин высказался о возможности отдать Курилы
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Футболист «Манчестер Юнайтед» вывел Чили в четвертьфинал Кубка Америки с травмой
Бывшие посты ДПС сделают «островками безопасности»
Спасатели уберегут москвичей от жары 
Грузия заверила туристов в безопасности
При падении самолета на Гавайях погибли все пассажиры
Бывшая ученица Тутберидзе вспомнила о «некрасивом» уходе от тренера
Жена Алибасова попала в больницу
Новости партнеров

В Москве у семьи сатанистов забрали двух девочек-маугли

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве полицейские вышли на семью безработных, которые воспитывают двух детей в антисанитарных условиях. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрия Титова. По словам представителя полиции, две девочки-маугли семи и восьми лет отправлены в больницу.

Семью удалось обнаружить после жалоб соседей на то, что их затопило. Выяснилось, что родители детей являются оккультистами-сатанистами. По данным телеканала, девочкам пять и семь лет.

Оба ребенка не посещают детсад и школу и не знают собственных имен. Так, старшая девочка сообщила, как ее зовут, только после подсказки родителей. В квартире, где проживала семья, стены были обклеены антихристианскими плакатами с изображением дьявола. Кроме того, полицейские нашли козлиный и лошадиные черепа и черные свечи.

В марте в Москве нашли пятилетнюю девочку-маугли. Ее удалось обнаружить после заявления соседей, которые были обеспокоены продолжительным плачем ребенка. Выяснилось, что девочка жила в антисанитарных условиях среди гор мусора. Она не умела разговаривать и показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла резинка для волос.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве обнаружили семью сатанистов, дети которых не знают своих имен
Российская девочка-маугли научилась одеваться и кататься на самокате
Мать российской девочки-маугли признали невменяемой
В Москве спасли девочку-маугли со вросшим в кожу крестиком
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Наука и религия не могут конфликтовать»

Как в российской «столице экстремизма» неожиданно появился храм-планетарий
11:41Сегодня

Бывшие посты ДПС сделают «островками безопасности»

11:35Сегодня

Путин высказался о возможности отдать Курилы

02:11Сегодня

ОМОН снова задержал выпивающих посетителей «Ямы» в Москве

Россия00:0320 июня

«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»

Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
09:39Сегодня

Обеспокоенных косаток и белух из «китовой тюрьмы» привели в чувство

06:26Сегодня

Школьница раскрыла секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов

21:1421 июня

Подсчитаны масштабы усыновления российских детей иностранцами

Россия00:0112 июня

«Сталин — это миф»

Как россияне разрываются между осуждением репрессий и любовью к вождю
17:2119 июня

Россия начала возвращение в ПАСЕ

04:52Сегодня

Рассекречены документы о защитниках Брестской крепости

13:1218 июня

Песков подтвердил данные о кибератаках на Россию

Россия
«Наука и религия не могут конфликтовать»
Как в российской «столице экстремизма» неожиданно появился храм-планетарий
«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»
Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
В Москве у семьи сатанистов забрали двух девочек-маугли
Путин высказался о возможности отдать Курилы
ОМОН снова задержал выпивающих посетителей «Ямы» в Москве
Школьница раскрыла секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
При падении самолета на Гавайях погибли все пассажиры
Трамп определился с министром обороны
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за женских криков
Трамп рассказал о нежелании развязывать войну с Ираном
Трамп захотел остаться президентом навечно
Все материалы
Бывший СССР
Participants attack a policeman during a protest against the visit of the Russian delegation near the parliament building in Tbilisi, Georgia June 20, 2019. REUTERS/Irakli Gedenidze - RC16CCE1C1A0Тысячи людей устроили штурм парламента Грузии
Полиция применила резиновые пули и газ. Есть пострадавшие
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Уточнено число российских туристов в Грузии
Зеленский призвал предотвратить новые войны
В Грузии указ Путина назвали наказанием
В Грузии пожаловались на приостановку туристического потока из России
Первый президент Украины отчитал Зеленского
Все материалы
Экономика
Высокие ставки
У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
США снова ударили по Китаю в торговой войне
Биткоин пробил психологическую отметку
Россиян запретили унижать и ругать матом за долги
Huawei начала судиться с США
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Все материалы
Силовые структуры
Беги, Луиза, беги!
Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский следователь подорвался на бомбе возле своего дома
Бывшего главу Раменского района снова арестовали
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
Сбежавшего россиянина заподозрили в совершении тройного убийства
Все материалы
Наука и техника
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
«Роскосмос» составил кодекс этики ‎космонавтов
Сбитый Ираном беспилотник США оказался засекреченным BAMS-D
Запуск российского телескопа «Спектр-РГ» перенесли из-за человеческого фактора
Все материалы
Спорт
Хоккейный Эйнштейн
От этого игрока отказались российские клубы. Он уехал в США и стал лучшим в НХЛ
Бывшая ученица Тутберидзе вспомнила о «некрасивом» уходе от тренера
Футболист «Манчестер Юнайтед» вывел Чили в четвертьфинал Кубка Америки с травмой
Черчесов вспомнил об эмоциях после вылета сборной России с чемпионата мира-2018
Российский хоккейный клуб ответил на сравнения американца с «дырой»
Дороговизна Неймара отпугнула «Реал»
Отец Дзюбы высказался о мате сына на прямой линии
Все материалы
Культура
«Грызня за любовь, время и деньги»
Его сравнивают с братьями Коэн: интервью с создателем самого необычного сериала сезона
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Бешеные быки, нейлоновые чулки
Мужчины против женщин и немного 90-х в новом русском кино
Жена Алибасова попала в больницу
Детки в порядке
Интернет, похоть и опиоиды: новый сериал о современных школьницах
Фильм Данилы Козловского про Чернобыль назвали аттракционом для молодых зрителей
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Все материалы
Интернет и СМИ
«В год мы зарабатывали больше, чем некоторые за всю жизнь»
Проповедник с телеэкрана вытягивал из верующих миллионы. Его не остановила даже тюрьма
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ургант получил леща от Поперечного
Украинцы предпочли русский язык мове в интернете
Первый канал отложил премьеру фильма о Чернобыле
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Модель прошлась в прозрачном платье по городу и рассказала о реакции прохожих
Неумелая парикмахерша сожгла студентке голову и лишила ее волос
Ким Кардашьян закрасила вены на руках бабушки и поразила фанатов
Всемирно известный дизайнер переодел моделей в российских полицейских
Все материалы
Путешествия
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Российских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности
Грузия заверила туристов в безопасности
АТОР объяснила порядок возврата денег за туры в Грузию
В Крыму стало больше украинцев
Подсчитано число российских туристов в Грузии
Все материалы
Из жизни
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Сотрудница магазина часами рылась в мусоре ради клиентов
В брюхе убитого крокодила нашли останки пропавшего фермера
На выставке в Москве найдут новых хозяев собакам из приютов
Женщина сбросила 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана
Все материалы
Маленькие, но узнаваемые машинки из Lego
Энтузиаст собирает модельки автомобилей и даже двигателей
Экстремальный тюнинг Rolls-Royce
В фотошопе, как известно, все смелые. Зато ни один Rolls-Royce не пострадал.
Первый тест Renault Arkana
Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Коллекцию суперкаров вице-президента Экваториальной Гвинеи пустят с молотка
Найдена ни разу не ломавшаяся Skoda Fabia с пробегом миллион километров
Все материалы
Дом
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Российский бизнесмен замуровал дверь в отобранную за долги квартиру
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Цена самой дешевой квартиры в Москве опустилась ниже трех миллионов рублей
Семья лишилась пятикомнатной квартиры из-за микрозаймов
Все материалы