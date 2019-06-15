Российская девочка-маугли научилась одеваться и кататься на самокате

Найденная в московской квартире в горе мусора девочка-маугли за время пребывания в приюте для несовершеннолетних научилась самостоятельно одеваться и кататься на самокате, помогает накрывать на стол, убирает за собой посуду и соблюдает личную гигиену. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

По словам собеседника агентства, за последние месяцы у девочки наблюдается положительная динамика в физическом, психологическом и коммуникативном развитии. Она очень любит гулять, общается с другими детьми и обращается к ним по имени. Ее словарный запас расширился, ранее не разговаривавшая малышка теперь может выстраивать простые предложения.

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«С девочкой продолжают заниматься специалисты и делают все возможное для ее оздоровления, реабилитации и комфортного пребывания в учреждении», — добавили в пресс-службе.

Недавно девочке исполнилось шесть лет, и в ее честь соцработники устроили детский праздник с подарками.

Ранее в ходе экспертизы мать ребенка была признана невменяемой, ее поместили в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка». Суд в Москве ограничил ее в родительских правах и обязал выплачивать алименты на содержание дочери, которую передадут на попечение отделу социальной защиты районов Северное и Южное Медведково.

Полицейские нашли пятилетнюю девочку одну в захламленной квартире на Ленинградском шоссе 10 марта. В помещении была антисанитария, у малышки наблюдались признаки истощения, она не разговаривала и не шла на контакт с людьми. Ее отправили в больницу, начались поиски родственников. Позднее выяснилось, что мать оставила дочь одну на несколько дней, а сама ушла к мужчине. В свою очередь, женщина на допросе говорила, что растит ребенка одна и вынуждена оставлять его без присмотра, когда уходит по делам. Против матери возбуждено дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК).

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