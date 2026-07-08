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Забота о себе
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03:01, 8 июля 2026Забота о себе

Сексолог рассказала о набирающем популярность необычном фетише

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Несса Купер рассказала, что среди пользователей порносайтов растет интерес к водолазному фетишу. В чем заключается этот тренд, она объяснила изданию Metro.

По словам Купер, водолазный фетиш может включать в себя сексуальный интерес к нахождению под водой или ощущению материала водолазного костюма на теле. «Есть люди, которым просто нравятся вещи и одежда, связанные с дайвингом, и у некоторых это становится фетишем, поскольку резина, силикон и неопрен вызывают возбуждение», — объяснила сексолог.

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Она добавила, что инструментом для эротических игр также могут становиться водолазные маски и кислородные баллоны. Она пояснила, что их использование меняет то, как организм усваивает кислород. Это вызывает головокружение, которое иногда ассоциируется с возбуждением. «Некоторые люди специально покупают маски для дайвинга для игр с дыханием», — заявила она.

Сексолог также предупредила, что этот фетиш может быть опасен. Водолазные костюмы часто вызывают раздражения на коже, а задержка дыхания и нехватка кислорода могут быть смертельно опасны.

Ранее колумнистка Сидни Саммерс рассказала, что случайно сломала нос партнеру во время секса. По ее словам, его реакция стала для нее сюрпризом, так как он согласился поехать в больницу только после оргазма.

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