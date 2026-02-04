«Можешь идти по улице, а какой-то мужик кайфует». Россияне столкнулись с фетишистами, которых возбуждают пуховики. Что происходит?

«Лента.ру»: Россияне столкнулись с фетишистами, которых возбуждают пуховики

Фетиш, связанный с неодушевленными предметами, куда более распространен, чем может показаться на первый взгляд. Согласно статистике, опубликованной в журнале International Journal of Advanced Studies in Sexology, такие сексуальные фантазии есть у 28 процентов мужчин и 11 процентов женщин. О некоторых из них известно довольно широко — например, о том, что некоторых людей возбуждает обувь. Но существуют и куда более нишевые сексуальные пристрастия. Одно из таких — фетиш на болоньевые вещи — недавно взбудоражил российский сегмент интернета. Как россияне узнали о страсти к пуховикам и откуда она берется, разбиралась «Лента.ру».

Чем может обернуться продажа куртки?

О фетише на болоньевые вещи россияне узнали после того, как девушка с ником @arizlata на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала историю о продаже куртки.

Все началось вполне безобидно: ей написала женщина, которая сообщила, что занимается клинингом, и заявила, что ткань куртки хорошо отмывает кафель. При этом она задала странный уточняющий вопрос: надувается ли изделие в воде, если его замочить?

Потом таинственная покупательница решила продемонстрировать, как происходит «самонадутие». Женщина надела куртку и стала опускать руки в таз с водой. В какой-то момент она и вовсе полностью погрузилась в воду и начала намыливаться. Все это сопровождалось фотоотчетом.

Тогда девушка обратилась к людям, занимающимся клинингом, чтобы прояснить ситуацию. В результате оказалось, что болоньевые куртки никак не связаны с уборкой помещений, а автору ролика, вероятно, писал фетишист. Девушка убеждена, что она общалась с мужчиной, но кто это был на самом деле — неизвестно.

«Просто некомфортно знать, что ты можешь идти по улице в болоньевой куртке, а какой-то мужик кайфует от этого», — призналась она. Как впоследствии выяснилось из комментариев, многие люди сталкивались с аналогичными ситуациями:

О, Боги. Мне писали такое недавно. Тоже куртка подобная. «Здравствуйте. Скажите, а надувается в воде? Может, при стирке видели? Мне в септик на дачу. Куртка как клапан: воду спускаешь, она надувается там очень сильно в септике и перекрывает. Запахов нет. И не нужно клапан за десятки тысяч ставить. Могу показать фотку, как работает куртка, чтобы вам было понятнее. Мне как раз надо куртку менять там. Ваша вроде подходит» @viktorylil пользовательница Instagram

Так вот зачем мне писала в личку мадам, которая упорно спрашивала меня, шуршит ли мой пуховик или нет, а я его даже не продавала, просто была в нем на фото @kristina.gxs пользовательница Instagram

Вы разблокировали воспоминание. Я тоже пыталась продать глянцевый пухан, и мне писали очень похожую дичь про надувание пуховика. Мне было очень не по себе. Как будто я узнала то, что знать не должна была @daoldim пользовательница Instagram

Что происходит в сообществах фетишистов?

Выяснилось, что в соцсетях существуют целые сообщества, которые объединяют таких фетишистов. Ранее они оставались незамеченными, но после видеоролика туда ринулись сотни людей. В таких группах публикуются, например, украденные с маркетплейсов фотографии девушек в болоньевых вещах, которые они разместили в качестве отзыва.

А еще там можно найти видеоролики, снятые исподтишка, в которых девушки в куртках из этой ткани, ни о чем не подозревая, прогуливаются по супермаркетам. Есть и более странный контент: люди в болоньевых вещах практикуют бондаж и купаются в ванне или бассейне.

Фото: Tatiana / Getty Images

Участники подобных сообществ объясняют свое увлечение следующим образом:

Меня болонь, прикасающаяся к голому телу, очень возбуждает, поэтому я стараюсь покупать болоньевые вещи без подкладки либо чтобы она была из болоньи. Еще очень возбуждает надевание куртки задом наперед и застегивание капюшона на молнию. Не хватает только второй кулиски, чтобы надеть замочек и закрыть, чтобы никто не смог открыть. И находиться в таком состоянии как можно дольше участник сообщества

Нравится гладкость болоньевой ткани, ее блеск, нежность, красивая форма одежды из нее, что она полностью синтетическая (идеальная), едва уловимый приятный тонкий аромат текстильного пластика участник сообщества

Для болоньевых фетишистов даже созданы специальные магазины. К примеру, в Instagram есть страница ателье, специализирующегося на пошиве именно таких вещей. Находится оно, судя по описанию в профиле, на территории Литвы, но изделия отправляются по всему миру, в том числе постоянным клиентам из России.

Ателье производит спальники на одного и на двоих, а также костюмы, по форме в точности повторяющие человеческое тело, причем с небольшими молниями в районе гениталий. На витрине в большинстве своем костюмы располагаются в сексуальных позах. Отзывы, к слову, там тоже периодически публикуются, они представляют собой фотографии и видеоролики клиентов в этой одежде.

Фото: @nylonybolonevskaya2025

Что об этом думают психологи?

В беседе с «Лентой.ру» психолог Родион Чепалов объяснил, что такой фетиш может быть вызван не столько детскими травмами, сколько возникшими в раннем возрасте ассоциациями. Он пояснил, что в детстве и подростковом возрасте тело активно учится связывать возбуждение, безопасность, стыд, запрет, комфорт и телесное удовольствие с конкретными сенсорными стимулами: звуками, запахами, фактурами, температурой, влажностью.

«Болоньевая ткань — гладкая, скользкая, часто холодная или влажная. Она создает выраженное телесное ощущение и визуальный эффект, который может бессознательно приклеиться к состоянию возбуждения», — добавил специалист.

Но у некоторых любовь к пуховикам могла возникнуть по другим причинам. Например, человек в детстве ощущал стыд, сталкивался с необходимостью прятаться или недостатком телесных контактов. В таком случае материал становится безопасным переходным объектом, через который легче позволить себе возбуждение.

Эксперт также заверил, что эмоции, которые испытывают приверженцы этого фетиша, надевая болоньевые вещи, не сводятся только к сексуальному возбуждению. «Часто это смесь расслабления, успокоения, ощущения укутанности, контроля над телесными ощущениями, иногда — легкого стыда или тайны, что само по себе усиливает возбуждение. У некоторых это может выполнять даже антистрессовую функцию», — дополнил он.

В целом такие увлечения говорят не столько о необычности, сколько о том, насколько разнообразными бывают пути, по которым психика соединяет тело, эмоции и сексуальность

Что же до купания в болоньевых куртках, то существует еще и так называемый wetlook-фетишизм, сторонники которого любят мокрую одежду. Причем этот фетиш зачастую связан с определенным типом ткани.

Гарет Редферн-Шоу, основатель платформы Consent Culture, посвященной вопросам согласия, кинков, этической немоногамии, динамики отношений и созданию безопасных пространств, объяснил, что таким людям могут нравиться визуальные эффекты мокрой ткани на теле, изменение внешнего вида одежды во влажном состоянии, а также сенсорные ощущения, связанные как с водой, так и с материалом.

Психолог Марк Гриффитс отметил, что любителями болоньевых пуховиков чаще всего являются мужчины в возрасте от 20 до 45 лет

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Психолог Адам Шмерлинг при этом объясняет, что некоторым людям трудно понять, почему их возбуждает определенная одежда. «Иногда это не кажется сексуальным, поэтому человек говорит: "Я не понимаю, почему у меня это есть, мне все равно на одежду, так почему я на ней зацикливаюсь?" Они не могут вспомнить ничего сексуального, но это не значит, что это несексуально», — сказал он.

Однако некоторые фетишисты признают, что корни своего увлечения, по всем канонам психологии, они обнаружили в детстве.

Все эти дела родом из детства или ранней юности. Что-то связанное с этой одеждой так поразило и зацепилось в сознании, что оно взывает к повторению видения или ощущения. Мои предпочтения в том, как я хочу видеть женщин, произросли именно из детства. Со временем, конечно, они подвергались коррективам, но по сути не изменились radko пользователь форума о сексе

У меня тоже возникли в детстве такие предпочтения. Когда был маленький, у меня был комбинезон, штаны на подтяжках. Мне уже тогда нравилось их надевать и носить. Потом это как-то прошло, а когда уже доучивался в школе, эта привязанность вернулась. Я понял, что меня возбуждают эти вещи, когда первый раз достиг оргазма. А потом пошло-поехало. Сейчас мне уже 26 лет, я отношусь спокойно к этой привязанности, за исключением того, что покупаю всю верхнюю одежду болоньевую. У меня все куртки болоньевые. До появления постоянной девушки я, признаюсь, мастурбировал на пуховик. У меня был девчачий, купил специально для этого hacker_2008_88 пользователь форума о сексе

Я, как и вы, начала с детства. Сначала у подруги был болоньевый комбинезон. Я ей завидовала жутко. Мне нравилось смотреть на нее в нем. Мы даже менялись одеждой, так что мне повезло в этом плане. Потом начала замечать, что присматриваюсь ко всем дутым блестящим болонькам, пуховикам, курткам, пальто, штанишкам даже, ну и комбезам и полукомбезам leramini пользовательница форума о сексе

Сексолог Сара Эштон подчеркнула, что любые фетиши считаются отклонением только в том случае, если они доставляют дискомфорт. Так, она призвала обратиться к специалисту по сексуальному здоровью, если необычное увлечение наносит вред самому человеку или другим людям. В качестве примера Эштон привела фетиш на джинсы. Если на улице при виде людей в такой одежде каждый раз происходит возбуждение, то необходимо обратиться за помощью.

Аналогичное мнение выразила и сексолог Евгения Антонюк. Она предупредила, что говорить о расстройстве стоит только в том случае, когда фетиш становится единственным или обязательным условием для получения удовольствия или построения отношений.

