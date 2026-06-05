Глава Минэнерго Саудовской Аравии ярко описал отношения с Россией

В Минэнерго Саудовской Аравии описали отношения с РФ фразой «пока смерть не разлучит нас»

Россия и Саудовская Аравия будут партнерами до тех пор, пока смерть не разлучит их. Об этом заявил министр энергетики монархии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наше партнерство, которое мы заключили примерно в январе 2015 года, выдержало все испытания, выпавшие на долю этого мира: от пандемии COVID-19 до всех этих бурь, ветров и капризов (...). Связи наши стран беспрецедентно прочны (...). Хотя я мусульманин, а Россия — православная страна, мы все равно будем вместе, пока смерть не разлучит нас», — подчеркнул министр.

Он также указал, что Москва и Эр-Рияд вместе преодолеваем «все эти бури» на международной арене, сохраняя «непоколебимую преданность друг другу» в качестве партнеров.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что Еврозона понесла ущерб от 1,5 до 2,5 триллиона евро из-за ведения антироссийских санкций. Он подчеркнул, что рестрикции сильнее вредят тем, кто их вводит.

